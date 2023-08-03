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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что атаки надводными дронами на российские корабли являются законными, потому что осуществляются в территориальных водах Украины, которые захвачены Россией. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook. «Любая «бавовна», которая происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», - подчеркнул Малюк. По его словам, «если россияне хотят, чтобы «бавовна» прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них». Также глава СБУ выразил уверенность, что Украина стопроцентно одержит победу над Россией.

* * * 10:50 Источник BBC News Украина в СБУ утверждает, что сегодняшняя атака на российский танкер Sig — совместная спецоперация СБУ и ВМС Украины. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся. По словам источника BBC News Украина в СБУ, операция осуществлялась с помощью надводного дрона с 450 кг тротила.

* * * 09:17 В результате атаки дронов в районе Керченского пролива поврежден танкер РФ, сообщили российские и украинские Telegram-каналы. Речь идет о нефтеналивном танкере Sig. После взрыва на танкере произошла детонация, которую увидели с полуострова, пишет канал Brief. В свою очередь «Крымский канал», ссылаясь на близкий к Росморречфлоту источник, пишет, что морской дрон врезался в танкер на расстоянии 30 миль от Керченского пролива.

«Информация про попадание в танкер Sig подтверждается. Экипаж жив, но затопило машинное отделение. Также средствами ПВО был сбит как минимум один беспилотник, который упал в районе Крымского моста. Сейчас обстановка стабилизировалась, но в Черном море отмечается активность противника, так что атаки могут возобновиться», - сообщил провоенный российский Telegram-канал «Рыбарь». Отмечалось, что инцидент произошел на расстоянии 32 миль (более 50 км) от Керченского пролива. Как отмечает издание The Bell, согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер под российским флагом шел в порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива. «Советник главы Крыма» Олег Крючков ранее написал в своем телеграм-канале, что не может комментировать ситуацию в Черном море и Керченском проливе. По словам Крючкова, жители Керчи поздно вечером 4 августа слышали громкие звуки, которые не имели отношения к Крымскому мосту. «Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было», — добавил он. В ночь на 5 августа на мосту перекрыли движение. Позже «Оперштаб Крыма» сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Согласно сообщению российских СМИ, танкер получил пробоину в районе машинного отделения. В Морском спасательно-координационном центре сообщили, что атакованный морским дроном вблизи Крыма российский танкер получил пробоину, однако угрозы затопления судна нет. Экипаж на судне, никто не пострадал.