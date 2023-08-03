«Жестокий» инцидент на границе: Китай требует от России ответа

По данным посольства, 29 июля пятеро китайцев пытались попасть в Россию из Казахстана. На границе двух стран в пункте пропуска Караузек (Астраханская область) их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», а затем отказали во въезде. Их туристические визы, по данным дипмиссии, были аннулированы.

Посольство Китая в России сделало представление МИД, ФСБ и погранслужбе РФ из-за «жестоких и чрезмерных» действий российских правоохранительных органов, которые отказались пропустить в Россию пятерых китайских граждан.

Китайские дипломаты сообщили, что изучили видео, которое представили участники инцидента, и после этого обратились к российским властям. Они заявили, что действия российских пограничников «серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая».

В связи с этим посольство потребовало от России объяснить причину инцидента, «принять активные меры по устранению негативного влияния и не допустить, чтобы подобное повторялось в будущем». Дипломаты КНР также попросили «провести дополнительное расследование из-за чрезмерной правоохранительной деятельности» сотрудников погранслужбы и предоставить Пекину «удовлетворительный ответ».

Российская сторона пока не комментировала ситуацию.

Bloomberg отмечает, что сообщение посольства контрастирует с совместным заявлением лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина о том, что дружба между Москвой и Пекином «не имеет границ», а в сотрудничестве «нет запретных зон».