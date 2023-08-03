В Баку арестованы члены организованной группы, доставившие из Ирана в Азербайджан 73 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, проведенных в Баку, задержаны Наиг Гаджиев (1987 г.р.), а также ранее судимые Юсиф Гусейнов (1990 г.р.) и Рамид Абдуллаев (1985 г.р.). У них было изъято 21 кг сильнодействующих наркотических средств, 4 кг опиатов, 41 кг сушеной марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 7 кг метамфетамина - всего 73 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 1500 таблеток метадона.

Установлено, что Н.Гаджиев, Ю.Гусейнов и Р.Абдуллаев по предварительному сговору с целью заработка доставляли для частного лица от гражданина Ирана некоего Рзы наркотические средства и психотропные вещества из тайника в Гарадагском районе.

Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия.