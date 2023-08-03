В Зардабе задержали «черных лесорубов»
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, задержаны жители села Бычагчи Шамистан Расулов и Рамиз Мирзоев, подозреваемые в незаконной вырубке леса, сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
Установлено, что указанные лица, вырубив шесть тополей, нанесли природе ущерб на сумму более 10 тысяч манатов. В отделе полиции Зардабского района продолжается расследование.
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