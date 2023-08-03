Что происходит в Ливане?

Им также рекомендовано держаться подальше от районов, в которых наблюдаются вооруженные конфликты. В заявлении посольства также подчеркивается «важность запрета на поездки саудовских граждан в Ливан».

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте опубликовало призыв к своим гражданам, находящимся в Ливане, незамедлительно покинуть страну, передает NEWSRu.co.il.

В то же время власти Кувейта призвали своих граждан в Ливане быть внимательными и держаться подальше от районов, «нестабильных в плане безопасности».

Телеграм-канал «Израиль сегодня» пишет, что помимо Саудовской Аравии Франция и Германия призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.

Телеграм-канал приводит мнение европейских экспертов, что не исключен военный конфликт между «Хизбаллой» и Израилем. «В то же время ситуация обостряется также разгорающимся противостоянием между палестинскими и ливанскими военизированными формированиями в лагере беженцев, гремят выстрелы, льется кровь», - отмечает телеграм-канал.