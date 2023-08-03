Счетная палата обратится в Генпрокуратуру из-за БТА

На заседании коллегии Счетной палаты Азербайджана под председательством Вугара Гюльмамедова в рамках рабочего плана на 2023 год обсуждался аудиторский отчет о результатах аудита относительно управления госсредствами и имуществом Бакинским транспортным агентством и подведомственными ему учреждениями.

Согласно сообщению Палаты, с учетом вероятности наличия признаков состава преступления в выявленных правонарушениях, соответствующие материалы по результатам аудиторской проверки решено направить в Генпрокуратуру Азербайджана в соответствии со статьей 26.2 закона «О Счетной палате».

26 июля этого года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с незаконными действиями должностных лиц Бакинского транспортного агентства, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело. Следствием были установлены основательные подозрения, что заместитель директора отдела организации дорожного движения БТА Вугар Гусейнов и советник данной структуры Хикмет Велизаде, вступив в сговор, в июне-июле 2023 года в обмен на осуществление соответствующих процедур по организации парковочных участков в Баку получили от различных лиц в общей сложности 16 500 манатов в качестве взятки. На основании предварительных доказательств Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре, в особо крупном размере) УК Азербайджана, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.