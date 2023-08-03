Шойгу раздает в Украине ордена и медали
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, находившийся на территории Украины на Краснолиманском направлении, вручил наградное огнестрельное оружие и государственные награды военнослужащим группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации, российские военные получили ордена «За заслуги перед Отечеством», георгиевский крест и медали «За отвагу». Офицеров наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.
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