Подлодка США со 154 «томагавками» подошла к Неаполю
Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в итальянский порт Неаполь, передает Интерфакс со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США.
Подлодка, которая несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, зашла в Неаполь накануне. В Неаполе находится штаб-квартира 6-го оперативного флота США.
У ВМС США четыре таких подводных ракетоносца. В июле она заходила на базу Суда-бей на греческом острове Крит. В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.