Британская разведка о «серьезном ударе» по Черноморскому флоту России

Согласно сообщению, в ночь на 4 августа 2023 года десантный корабль российских ВМС «Оленегорский горняк» почти наверняка получил серьезное повреждение после нанесения удара у базы ЧФ в Новороссийске.

Повреждение российского большого десантного корабля «Оленегорский горняк» после атаки морских дронов стало серьезным ударом по Черноморскому флоту РФ. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

Фотографии судна с креном в 30-40 градусов свидетельствуют, что было пробито несколько водонепроницаемых отсеков, или что усилия экипажа по ликвидации повреждения были неэффективными.

«Приписанное к Северному флоту России судно усилило Черноморский флот со времени вторжения России в Украину и часто переправляло военные и гражданские грузы между Россией и Крымом, когда Керченский мост был взорван в результате атак», - говорится в сообщении.

Корабль весом 3 600 тонн, 113 метров в длину представляет собой крупнейшее российское военно-морское судно, которое было серьезно повреждено или уничтожено после потопления ракетного крейсера «Москва» 13 апреля 2022 года.

«Это серьезный удар по Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы в Севастополе», - говорится в сообщении.