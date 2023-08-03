Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы новость дополнена
Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает Al Arabia News.
Экс-глава правительства Пакистан был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1 209).
По мнению экспертов по правовым вопросам, обвинительный приговор может лишить Хана шансов участвовать в общенациональных выборах, которые должны состояться осенью этого года.