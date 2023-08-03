Саудовское королевство пригласило в Джидду Украину, ее западных союзников, а также развивающиеся страны и государства с быстро развивающейся экономикой - в целом почти 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бразилию, ЮАР, Индонезию и другие. Россия в консультациях не участвует.

В Саудовской Аравии в субботу, 5 августа, начинаются двухдневные консультации по мировому урегулированию конфликта вокруг Украины.

Встреча проходит на уровне советников по безопасности. Целью консультаций является «консолидация различных мирных планов», в том числе от Китая, Африки и Бразилии, с планом из десяти пунктов, представленным Украиной, заявили в Берлине в преддверии встречи.

Украина ожидает в Джидде трудных, но конструктивных консультаций. Киев надеется, что участникам встречи удастся договориться об основных принципах урегулирования войны, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле будут следить за переговорами в Джидде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в Москве консультации в Саудовской Аравии рассматривают как попытку создания антироссийской коалиции.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ с общими принципами прекращения войны в Украине, которые затем дадут старт мирным переговорам.

От США прибывает команда, которую возглавляет советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Интригой до последнего оставалось присутствие делегации Китая. 4 августа МИД этой страны подтвердил командировку в Джидду спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.