В ВСУ рассказали о сложностях контрнаступления
Командующий Силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега объяснил, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге страны. Об этом пишет Military Media Center.
В частности, россияне устроили на захваченных ими территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика.
Полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды «зубы дракона», противотанковые ежи, проволочные препятствия.
Россияне используют мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было снять. Для преодоления минных полей необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, у которых не хватает необходимой техники.
Сейчас сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть их состава - 200 человек - прошла подготовку за границей. В течение июля-августа еще около 150 военных пройдут подготовку за рубежом.
ВСУ получили от Запада до 100 единиц спецтехники для создания проходов через российские заграждения (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители и т.д.). Идет подготовка экипажей за рубежом.