В ВСУ рассказали о сложностях контрнаступления

В частности, россияне устроили на захваченных ими территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика.

Командующий Силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега объяснил, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге страны. Об этом пишет Military Media Center.

Россияне используют мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было снять. Для преодоления минных полей необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, у которых не хватает необходимой техники.

Сейчас сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть их состава - 200 человек - прошла подготовку за границей. В течение июля-августа еще около 150 военных пройдут подготовку за рубежом.

ВСУ получили от Запада до 100 единиц спецтехники для создания проходов через российские заграждения (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители и т.д.). Идет подготовка экипажей за рубежом.