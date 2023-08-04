Шахин Мустафаев рассказал, как выполняется распоряжение Ильхама Алиева

24 сентября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Положение о Комиссии утверждено указом президента Азербайджана от 18 июля нынешнего года. В положении отражены направления деятельности, права и обязанности комиссии, организация ее деятельности.

Состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

На первом заседании комиссии заместитель премьер-министра, председатель комиссии Шахин Мустафаев рассказал о предстоящих задачах и мерах по реализации распоряжения. Подчеркнута важность распоряжения президента, проанализирована сложившаяся ситуация, отмечено, что в Азербайджане создана соответствующая институциональная система в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, сформирована нормативно-правовая база, соответствующими центральными органами исполнительной власти в этом направлении осуществляется контроль и регулирование.

Подчеркнута большая необходимость в принятии превентивных мер по предотвращению возможных аварий при безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, проведении регулярных анализов в области прогнозирования будущих рисков, особенно осуществлении в этом направлении оперативного и эффективного обмена информацией между соответствующими госучреждениями, координировании их деятельности, а также организации здесь эффективной плановой и координационной работы.

Исходя из всего этого, даны поручения по организации задач, стоящих перед комиссией, эффективной координации, подготовке плана ее работы на текущий и последующие годы, созданию электронной базы данных (портала) потенциально опасных объектов, совершенствованию действующей нормативно-правовой базы с учетом технических регламентов и передового международного опыта, а также по другим предстоящим работам.

На заседании также были рассмотрены организационные вопросы, представлен состав секретариата комиссии, утверждена рабочая группа из специалистов по направлениям, связанным с деятельностью комиссии, обсуждены другие вопросы.