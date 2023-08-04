Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:46

Монгольский премьер Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал Соединенные Штаты «важным стратегическим третьим соседом». На днях состоится его визит в США, где будет подписан договор о расширении и углублении стратегического партнерства между двумя странами. А ведь всего несколько десятилетий назад эта страна хотела войти в состав СССР. Русский язык был для монголов чуть ли не вторым родным, в школах его изучали как обязательный. Сегодня все переменилось, и на весенней сессии парламента Монголии было принято решение о том, что основным иностранным языком должен быть английский.

Дипломатическая машина путинской России страшна в своей неотвратимости, когда провалы и поражения следуют один за другим. Потерять Монголию, с ее опасениями Китая и тесными связями с российской экономикой – это надо было серьезно постараться. И Кремль старался от души. Сначала в Москве предложения и инициативы о развитии стратегического партнерства полностью игнорировали, а монгольские министры часами безрезультатно ожидали встречи со своими коллегами в приемных российских министров. За два с небольшим десятилетия Кремль так и не удосужился сформулировать хотя бы в первом приближении свои ожидания от партнерства с Монголией. В 2003 году, встречаясь с российскими бизнесменами, чему автор этих строк был свидетелем, на вопрос о совместной с монголами разработке недр этой страны и возможности государственной поддержки этих проектов, Владимир Путин прямо сказал: «Вам надо – вы сами этим и занимайтесь, государству это неинтересно». А когда в развитие этой темы был поднят вопрос о частно-государственном партнерстве в данном кейсе – государство дает рубль, бизнес добавляет еще два – российский президент неопределенно пообещал «подумать».

Совершенно неудивительно, что при таком подходе за первое десятилетие 2000-х в экономике Монголии, как бы власти страны этому не сопротивлялись, воцарился Китай. «…до 90 процентов бизнеса так или иначе связаны с Китаем. Самое крупное месторождение каменного угля (Таван-Толгой) и одно из крупнейших месторождений меди и золота (Оюу-Толгой) – все их грузопотоки направлены в сторону Китая», - говорится в недавно опубликованном аналитическом исследовании. Кремлю эта ситуация безразлична, он никак не пытался с ней работать, хотя инструменты для этого, еще раз подчеркиваю, у него были, – и вот теперь в борьбу с Пекином за Монголию вступил Вашингтон. Всего пять месяцев понадобилось американским чиновникам для того, чтобы подготовить визит в Америку монгольского премьера Оюун-Эрдэнэ и специальный кейс по этому поводу, основа которого - «Совместное заявление о стратегическом партнерстве между США и Монголией». Которое включает в себя, в частности: «Дорожную карту экономического сотрудничества», «Меморандум о взаимодействии в области полезных ископаемых и энергетики», а также о сотрудничестве в области обороны.