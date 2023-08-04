А сын Байдена купил себе Porsche на деньги друга Назарбаева скандальная история

Эльяс Шафиев, собкор

Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, купил автомобиль Porsche на деньги казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева. Об этом в ходе слушаний в комитете по надзору Палаты представителей заявил бывший деловой партнер Байдена-младшего Девон Арчер.

В настоящий момент комитет расследует утверждения о том, что Хантер Байден использовал влияние своего отца для создания бизнеса в бывших советских республиках, включая Украину и Казахстан. Сам Девон Арчер некогда был лучшим другом и деловым партнером Хантера Байдена. Так, они вдвоем стали соучредителями инвестиционно-консалтинговой фирмы Rosemont Seneca Partners.

Фото найдены в брошенном ноутбуке самого сына Байдена

Олигарх Кенес Ракишев является одним из самых богатых людей Казахстана и считается близким другом бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его имя неоднократно фигурировало в различных скандалах, в том числе и имеющих сексуальную подоплеку, и даже таких, где речь идет об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

По данным Forbes, Кенес Ракишев – единственный владелец ТОО Fincraft Group; он владеет 78,39 процентами АО Fincraft Resources (бывшее SAT & Company), а также является собственником АО «БТА Банк». Помимо Казахстана, подведомственная ему группа ведет деятельность в США, Украине, Румынии, Беларуси, России, на Кипре и острове Мэн. Этот бизнесмен является председателем совета директоров АО Fincraft Resources, а также учредителем частной школы в Алматы.

The Daily Mail получила стенограмму показаний Девона Арчера от 3 августа на слушаниях в Конгрессе. Согласно данной стенограмме, на заре создания своих проектов Хантер Байден использовал влияние отца, который на тот момент являлся вице-президентом.

«Я думаю, что Burisma обанкротилась бы, если бы не бренд Байдена», — сказал Арчер.

Он указал на то, что Хантер неоднократно связывался со своим отцом во время деловых встреч и использовал его имя для защиты своего бизнеса. По словам Арчера, Джозеф Байден как минимум дважды обедал с Хантером и его иностранными деловыми партнерами, будучи вице-президентом, и эти партнеры переводили деньги компаниям, связанным с сыном Байдена, почти сразу после завершения обеденных церемоний.

Ракишев докладывает Назарбаеву

По словам Арчера, весной 2014 года Джо присоединился к Хантеру и нескольким его деловым партнерам за ужином в Cafe Milano в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди участников ужина были Кенес Ракишев, Карим Масимов, Елена Батурина (миллиардер и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова), а также, вероятно, Эрик Шверин.

Арчер подтвердил, что Джо присутствовал на встрече достаточно долго, чтобы полноценно пообедать с группой и обсудить все возможные вопросы. Его показания подтверждает тот факт, что после ужина, состоявшегося 14 февраля, 3,5 миллиона долларов были переведены Еленой Батуриной на счет компании Rosemont Seneca Thornton. А 22 апреля 142 300 долларов США были переведены на счет Rosemont Seneca Bohai от Кенеса Ракишева, бизнесмена из Казахстана, который также присутствовал на ужине в Cafe Milano. Оплаты были произведены в качестве подарка Хантеру, который вдобавок получил «дорогие машины».

Арчер сказал комитету: «Я считаю, что сначала это был Fisker, а затем Porsche».

Сам Хантер запечатлел себя за рулем Porsche, на котором ехал со скоростью 172 мили в час по шоссе за пределами Лас-Вегаса в 2018 году. Позже эти фотографии были найдены на его брошенном ноутбуке. Однако до сих пор неясно, идет ли речь о вышеупомянутом автомобиле, полученном в качестве подарка от гостей из СНГ, или нет.