А сын Байдена купил себе Porsche на деньги друга Назарбаева скандальная история
Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, купил автомобиль Porsche на деньги казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева. Об этом в ходе слушаний в комитете по надзору Палаты представителей заявил бывший деловой партнер Байдена-младшего Девон Арчер.
В настоящий момент комитет расследует утверждения о том, что Хантер Байден использовал влияние своего отца для создания бизнеса в бывших советских республиках, включая Украину и Казахстан. Сам Девон Арчер некогда был лучшим другом и деловым партнером Хантера Байдена. Так, они вдвоем стали соучредителями инвестиционно-консалтинговой фирмы Rosemont Seneca Partners.
Олигарх Кенес Ракишев является одним из самых богатых людей Казахстана и считается близким другом бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его имя неоднократно фигурировало в различных скандалах, в том числе и имеющих сексуальную подоплеку, и даже таких, где речь идет об использовании услуг несовершеннолетних проституток.
По данным Forbes, Кенес Ракишев – единственный владелец ТОО Fincraft Group; он владеет 78,39 процентами АО Fincraft Resources (бывшее SAT & Company), а также является собственником АО «БТА Банк». Помимо Казахстана, подведомственная ему группа ведет деятельность в США, Украине, Румынии, Беларуси, России, на Кипре и острове Мэн. Этот бизнесмен является председателем совета директоров АО Fincraft Resources, а также учредителем частной школы в Алматы.
The Daily Mail получила стенограмму показаний Девона Арчера от 3 августа на слушаниях в Конгрессе. Согласно данной стенограмме, на заре создания своих проектов Хантер Байден использовал влияние отца, который на тот момент являлся вице-президентом.
«Я думаю, что Burisma обанкротилась бы, если бы не бренд Байдена», — сказал Арчер.
Он указал на то, что Хантер неоднократно связывался со своим отцом во время деловых встреч и использовал его имя для защиты своего бизнеса. По словам Арчера, Джозеф Байден как минимум дважды обедал с Хантером и его иностранными деловыми партнерами, будучи вице-президентом, и эти партнеры переводили деньги компаниям, связанным с сыном Байдена, почти сразу после завершения обеденных церемоний.
По словам Арчера, весной 2014 года Джо присоединился к Хантеру и нескольким его деловым партнерам за ужином в Cafe Milano в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди участников ужина были Кенес Ракишев, Карим Масимов, Елена Батурина (миллиардер и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова), а также, вероятно, Эрик Шверин.
Арчер подтвердил, что Джо присутствовал на встрече достаточно долго, чтобы полноценно пообедать с группой и обсудить все возможные вопросы. Его показания подтверждает тот факт, что после ужина, состоявшегося 14 февраля, 3,5 миллиона долларов были переведены Еленой Батуриной на счет компании Rosemont Seneca Thornton. А 22 апреля 142 300 долларов США были переведены на счет Rosemont Seneca Bohai от Кенеса Ракишева, бизнесмена из Казахстана, который также присутствовал на ужине в Cafe Milano. Оплаты были произведены в качестве подарка Хантеру, который вдобавок получил «дорогие машины».
Арчер сказал комитету: «Я считаю, что сначала это был Fisker, а затем Porsche».
Сам Хантер запечатлел себя за рулем Porsche, на котором ехал со скоростью 172 мили в час по шоссе за пределами Лас-Вегаса в 2018 году. Позже эти фотографии были найдены на его брошенном ноутбуке. Однако до сих пор неясно, идет ли речь о вышеупомянутом автомобиле, полученном в качестве подарка от гостей из СНГ, или нет.