Эльяс Шафиев, собкор 13:01

Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, купил автомобиль Porsche на деньги казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева. Об этом в ходе слушаний в комитете по надзору Палаты представителей заявил бывший деловой партнер Байдена-младшего Девон Арчер. В настоящий момент комитет расследует утверждения о том, что Хантер Байден использовал влияние своего отца для создания бизнеса в бывших советских республиках, включая Украину и Казахстан. Сам Девон Арчер некогда был лучшим другом и деловым партнером Хантера Байдена. Так, они вдвоем стали соучредителями инвестиционно-консалтинговой фирмы Rosemont Seneca Partners.

Олигарх Кенес Ракишев является одним из самых богатых людей Казахстана и считается близким другом бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его имя неоднократно фигурировало в различных скандалах, в том числе и имеющих сексуальную подоплеку, и даже таких, где речь идет об использовании услуг несовершеннолетних проституток. По данным Forbes, Кенес Ракишев – единственный владелец ТОО Fincraft Group; он владеет 78,39 процентами АО Fincraft Resources (бывшее SAT & Company), а также является собственником АО «БТА Банк». Помимо Казахстана, подведомственная ему группа ведет деятельность в США, Украине, Румынии, Беларуси, России, на Кипре и острове Мэн. Этот бизнесмен является председателем совета директоров АО Fincraft Resources, а также учредителем частной школы в Алматы. The Daily Mail получила стенограмму показаний Девона Арчера от 3 августа на слушаниях в Конгрессе. Согласно данной стенограмме, на заре создания своих проектов Хантер Байден использовал влияние отца, который на тот момент являлся вице-президентом. «Я думаю, что Burisma обанкротилась бы, если бы не бренд Байдена», — сказал Арчер. Он указал на то, что Хантер неоднократно связывался со своим отцом во время деловых встреч и использовал его имя для защиты своего бизнеса. По словам Арчера, Джозеф Байден как минимум дважды обедал с Хантером и его иностранными деловыми партнерами, будучи вице-президентом, и эти партнеры переводили деньги компаниям, связанным с сыном Байдена, почти сразу после завершения обеденных церемоний.