Так Чингиз Аллазов победил Марата Григоряна в Бангкоке ВИДЕО
В Бангкоке прошел вечер боев по кикбоксингу организации One Championship.
Главным поединком был бой между азербайджанским бойцом Чингизом Аллазовым, представляющим на международной арене Азербайджан и Беларусь, и армянином Маратом Григоряном.
Аллазов, являющийся действующим чемпионом в легком весе, одержал победу решением судей.
Для 30-летнего Чингиза Аллазова это 61-я победа на профессиональном ринге при 5 поражениях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!