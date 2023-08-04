Так Чингиз Аллазов победил Марата Григоряна в Бангкоке ВИДЕО

Отдел спорта

В Бангкоке прошел вечер боев по кикбоксингу организации One Championship.

Главным поединком был бой между азербайджанским бойцом Чингизом Аллазовым, представляющим на международной арене Азербайджан и Беларусь, и армянином Маратом Григоряном.

Аллазов, являющийся действующим чемпионом в легком весе, одержал победу решением судей.

Для 30-летнего Чингиза Аллазова это 61-я победа на профессиональном ринге при 5 поражениях.