Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска, в результате которой существенные повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк», произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта.

Атака морских дронов на бухту Новороссийска впервые с начала войны поставила под серьезную военную угрозу нефтяной экспорт из России. Об этом пишет Financial Times.

«Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга», - пишет FT.

Авторы издания предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России. «США возглавили усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году», – говорится в публикации.

Новороссийск является главным нефтяным портом России на Черном море и способен экспортировать около 600 000 баррелей в день, отмечает издание. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю, в частности, имеет американская Chevron.

В результате атаки морских дронов в ночь на пятницу 5 августа в порту Новороссийска был сильно поврежден большой десантный корабль российского флота «Оленегорский горняк». Как отметили в британской разведке, этот корабль играл важную роль в логистике россиян, особенно после повреждения Крымского моста.