Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:19

Как уже сообщалось, чтобы привлечь к «блокаде Карабаха» внимание международного сообщества, группа армян Ханкенди готовит очередную провокационную акцию, в рамках которой планирует отправиться на автобусах в Лачин, к мосту Хакари. Для это цели в центр Ханкенди подогнаны 25 автобусов. Организаторы акции, называющие себя «Народным движением за открытие Лачинского коридора», утверждают, что в намечающейся «народной акции» готовы принять участие несколько сот человек.

По словам Гагика Аванесяна, одного из организаторов марша, перед тем, как направиться к мосту Хакари, предстоит решить «ряд организационных вопросов». А именно, составить списки желающих, запастись питанием и водой. На вопрос, найдется ли достаточно топлива, чтобы заправить сразу 25 автобусов, Аванесян ответил: «Нам нужен самый минимум горючего, только, чтобы добраться до моста. А на обратном пути мы заправим машины либо в селе Тех, либо в Горисе». В то же время, Метаксе Акопян, представляющаяся «депутатом от оппозиции» в Ханкенди, называет эту акцию «театральным представлением», утверждая, что за ней стоят власти Армении, а также сепаратистский режим в Карабахе. По словам Акопян, истинная цель «народной акции» состоит в том, чтобы «превратить в мишень российских миротворцев».

«Во-первых, они не доедут до моста, да и цели такой у них нет, - утверждает Акопян. - Поэтому не надо воспринимать это театрализованное представление столь серьезно. На первом же КПП, где будут стоять российские миротворцы, они, естественно, прибегнут к провокациям и начнут требовать, чтобы их сопровождали. Но как русские это сделают? И где написано, что это входит в их обязанности, или что они должны защищать участников акции? Такого быть не может». Отметим, что вечером группа организаторов «народной акции» во главе с Артуром Осипяном прибыла на место дислокации миротворцев и потребовала от командующего российскими миротворческими силами Александра Ленцова ответить, какие шаги намерены предпринять миротворцы, чтобы обеспечить безопасность участников автопробега на автобусах. Генерал Ленцов ответил, что «необходимо подать письменное заявление». «Нам сказали написать письмо, и мы сделаем это в понедельник», — сказал Осипян, после чего армяне разошлись, хотя изначально планировали заблокировать въезд и выезд с базы миротворцев.