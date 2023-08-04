Русские обнаружили у Севастополя беспилотник

«Губернатор Севастополя» Михаил Развожаев утром 5 августа сообщил в Telegram-канале, что у акватории Севастополя обнаружен надводный беспилотник, принимаются меры по его уничтожению.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению»,— написал Развожаев.

По его словам, «ситуация находится полностью под контролем флота».