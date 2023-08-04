Глава СНБО: Украина не сможет производить свое ядерное оружие

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно (восстановить). И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь», - сказал Данилов.

Однако он подчеркнул, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им предоставляют страны-члены НАТО: «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа».

Ранее бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы «создать ядерное оружие в короткие сроки». Получение Киевом ядерного оружия он рассматривал как альтернативу, если Украину откажутся принимать в НАТО.