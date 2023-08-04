В России рассказали, сколько украинцев погибли на войне. О своих потерях молчат

Российское Министерство обороны оценивает число погибших за время продолжающегося третий месяц наступления украинских военнослужащих в 43 тысячи человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Собственные потери российские военные не раскрывают – в последний раз на эту тему министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил в сентябре 2022 года, объявив, что к тому моменту в Украине погибли 5937 российских военных.

6 июня этого года он заявлял, что за последние три дня, с начала украинского наступления, при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. Украинские потери он тогда оценивал в 3,7 тыс. человек.