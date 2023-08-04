Медведеву только и остается оскорблять и угрожать

«Ублюдки и выродки допускают только жестокость и силу. Возможно, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить ее на ту часть своей территории, которая скоро отвалится от Польши и которая будет смердеть после этого века. Это будет для них неизбежное решение по зерновой сделке…», - сыплет оскорблениями бывший президент РФ,

В субботу, 5 августа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что российский танкер Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона. Российские z-блогеры заявляли, что российское судно было атаковано украинскими беспилотниками. Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.