Начинается возвращение в Физули

В мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабах ский экономический район (за исключением Шушинского района), и исполнительной власти Физулинского района, сообщили в Госкомитете.

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев в субботу, 5 августа, провел жеребьевку среди семей, которых переселят в Физули на первом этапе.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семьи 51 из них обеспечена двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор жили в Баку и Сумгаите, в местах временного поселения на территории Апшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности процесса размещения вынужденных переселенцев. Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в Физули на постоянное место жительства, отметили, что испытывают огромную радость, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в короткие сроки отправятся в город Физули.