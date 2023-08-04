Разведка Украины об атаках на корабль и танкер России

После атак на десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер SIG в Черном море «российский флот уже не кажется таким неуязвимым», считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Его слова приводит «Крым.Реалии».

«Идут мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации… в Украину. То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других – меньших, но более современных средств. Поэтому… не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях», – сказал Юсов.

Он добавил, что для РФ будет проблематично в ближайшее время восстановить десантный корабль «Оленегорский горняк», который был атакован дронами в бухте Новороссийска.

«Конструкция производилась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительны. И, конечно, в ближайшее время этого «Оленегорского горняка» мы не увидим», – уверяет представитель ГУР МО Украины.

Юсов не прокомментировал, в каком состоянии находится танкер Sig, перевозивший топливо для российских войск.