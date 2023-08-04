Украина объявила черноморские порты России зоной военной угрозы

Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное сообщение, в котором предупредила о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море. Украинские СМИ сообщают, что соответствующее прибрежное уведомление опубликовано на сайте Госгидрографии при Госслужбе морского и речного транспорта.

В сообщении говорится об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.