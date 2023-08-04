В России заявили о захвате поселка в Украине

Российская армия на Купянском направлении захватила населенный пункт Новоселовское в Луганской области Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство утверждает, что российские силы при наступлении на широком фронте «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области.

Также в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Напомним, в конце декабря 2022 года сообщалось об освобождении украинскими военными поселка Новоселовское Луганской области.