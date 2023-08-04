Грузии соболезнует и Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили в связи с гибелью людей в результате оползня в горном регионе Рача в Грузии.

Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в письме председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования грузинскому коллеге, семьям и близким погибших, всему дружественному грузинскому народу от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса в связи с этой трагедией, пожелала скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия.

Оползень произошел в днем 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. В результате оползня уже погибли 12 человек, десятки пропали без вести. По информации созданного правительственного координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, родственники пропавших смогли опознать лишь шестерых из 12 погибших под оползнем. Произошедший оползень практически уничтожил курорт Шови - разрушены дома, дороги, мосты.