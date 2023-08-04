Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 15:19

Вот уже 10 дней колонна с товарами, отправленными Ереваном без согласования с азербайджанской стороной, стоит напротив Лачинского погранперехода. Каждый день власти Армении завозят представителей иностранных посольств и международных организаций, в том числе ООН, в район, где располагаются грузовики, и пытаются наглядно продемонстрировать им «блокаду армян Карабаха». Другими словами, грузовики с товарами стали, попросту говоря, инструментом пропаганды для Армении, и нет сомнений в том, что Ереван всё это заранее спланировал. Азербайджан отвергает лживые доводы о «блокаде». С самого начала Баку заявлял, что имеется более короткий и удобный маршрут для перевозки грузов в Ханкенди. Российские миротворцы, которые ранее провозили продовольствие и другие товары из Армении в Карабах (попутно сколотив на этом неплохие капиталы), также могут продолжать свою деятельность, но делать это уже на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Международный Красный Крест тоже может воспользоваться данным маршрутом и доставлять армянам медикаменты и прочие предметы медицинского назначения, равно как и гуманитарные грузы. Вот только армяне почему-то не хотят использовать Агдамский маршрут, хотя Международный Красный Крест несколько дней назад призвал к этому Ереван. Таким образом, если армяне Карабаха в настоящее время действительно испытывают нехватку продовольствия и других товаров, то в этом виноват исключительно сепаратистский режим, превративший их в заложников своего тщеславия. Винить следует также руководство Армении, но никак не Азербайджан. Дело в том, что Баку предлагает армянам не только Агдамский маршрут, но и другие альтернативы для перевозки грузов в Ханкенди. Это нашло отражение в заявлении азербайджанского МИДа, сделанном в ответ на выступление Никола Пашиняна на заседании правительства. Напомним, что армянский премьер-министр в очередной раз обвинил Азербайджан в «блокаде» карабахских армян.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили буквально следующее: «Если армянская сторона действительно заинтересована в установлении мира и стабильности в нашем регионе, а также действительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то она должна воздержаться от провокационных шагов и поддержать использование дороги Агдам — Ханкенди. С нашей стороны также предлагаются другие маршруты, которые в совокупности призваны удовлетворить потребности армянских жителей Карабахского региона». Отметим, что под «другими маршрутами», вероятнее всего, подразумевается дорога Тертер-Агдере-Ханкенди, которая длиннее дороги из Агдама. Россия также заявляет, что предлагает сторонам «компромиссные варианты снижения напряженности в регионе». Об этом в интервью ТАСС рассказал директор 4-го департамента СНГ МИД России Денис Гончар. По его словам, в настоящее время стороны рассматривают озвученное предложение.