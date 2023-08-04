Париж отказывается выводить армию из Нигера

Власти Франции на данный момент не намерены выводить свой воинский контингент из Нигера, несмотря на требования захвативших там власть военных, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна.

«Эту тему мы сейчас не рассматриваем», - цитируют ее французские СМИ.

При этом Колонна посоветовала военным из Нигера прислушаться к тем странам из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которые заявили о готовности, если потребуется, ввести войска в Нигер для восстановления у власти президента Мохамеда Базума.

В минувшую пятницу в ЭКОВАС заявили, что согласовали контуры возможной военной операции в Нигере. Ранее в этой организации призвали военных в Нигере вернуть власть Базуму не позже воскресенья. Если же этого не произойдет, то в ЭКОВАС предупредили, что могут пойти на проведение военной операции.