Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования главе МВД Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури в связи с оползнем, произошедшим в районе Шови региона Рача в Грузии.

Согласно информации, глава МЧС Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня в районе Шови в регионе Рача, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.