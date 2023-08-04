Алиев подписал указ о ликвидации «Азальтернативэнержи»

Внесены изменения в указ от 1 февраля 2013 года «О дополнительных мерах в области альтернативной и возобновляемой энергетики», в соответствии с которым упраздняется «Азальтернативэнержи», находившееся в подчинении Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики, частный сектор привлекается в сферу использования возобновляемых источников энергии.

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал новый указ.

Согласно указу, в соответствии с требованиями гражданского законодательства, после завершения расчетов с кредиторами в процессе ликвидации оставшееся имущество «Азальтернативэнержи» будет объявлено открытым для приватизации. Решения о способах приватизации, с учетом особенностей, примет Министерство экономики в соответствии со «Второй Государственной программой приватизации государственного имущества», утвержденной указом главы государства от 10 августа 2000 года. Иностранным инвесторам будет разрешено участвовать в приватизации наряду с местными инвесторами.