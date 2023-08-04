Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на дороге Эрзинджан - Тунджели. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в аварию попали семь автомобилей в провинции Эрзинджан. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Сообщается, что состояние пострадавших удовлетворительное.

О состоянии самого Кылычдароглу информации нет.