Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП фото
Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на дороге Эрзинджан - Тунджели. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, в аварию попали семь автомобилей в провинции Эрзинджан. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Сообщается, что состояние пострадавших удовлетворительное.
О состоянии самого Кылычдароглу информации нет.
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