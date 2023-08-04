Азер Алиев: «Азербайджан на высшем уровне организует Игры стран СНГ-2025»

Власти Азербайджана рассчитывают организовать III Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне и удивить гостей. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

«Мы надеемся, что III Игры стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане через два года, организуем на достойном уровне, - сказал Алиев, которого цитирует БелТА. - Возможно, мы больше будем включать регионы. Надеемся удивить всех гостей».

По его мнению, Игры стран СНГ, которые проходят во второй раз, станут более популярными. «Тут выступают по большей части молодые спортсмены, и это дает им возможность попробовать себя на таких крупных мероприятиях», - отметил Азер Алиев.