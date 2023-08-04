Россия зовет на войну тех, кого ей не жалко горячая тема
В СМИ Казахстана промелькнула информация о двух хоть и не прямо, но, несомненно, связанных событиях.
Со ссылкой на прокурора отдела защиты общественных интересов города Семея Куата Бапинова сообщают, что власти «прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики». Что имеется в виду? «Как показывает практика, - говорит прокурор, - отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и тому подобным.
Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V. Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, «Армия России», «Вежливые люди», и тому подобное, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе».
По предложению Генпрокуратуры Республики Казахстан правительство рассматривает возможность в законодательном порядке «запретить и установить административную ответственность за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территории страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства».
Чтобы не думали, что все сводится исключительно к российской символике, в качестве примеров упоминаются атрибуты уйгурской «Организации освобождения Восточного Туркестана» и Курдской рабочей партии. Но главная-то причина обеспокоенности очевидна: российское влияние в северных областях Казахстана, его опасное воздействие на тамошнее русскоязычное население очень беспокоит власти. Тем более в таких ультрапатриотических и милитаризованных формах, за которыми может крыться желание, чтобы мать-Россия пришла освобождать своих сыновей и дочерей, как она это сделала в Украине.
В связи с этим примечательна и вторая новость. Интернет-пользователи в Казахстане заметили размещение интернет-рекламы, предлагающей заключать контракты с российской армией. Это не случайно залетевшие рекламные плашки, предназначавшиеся для российского потребителя, целевая аудитория именно граждане Казахстана. Демонстрируются флаги России и Казахстана, лозунг «Плечом к плечу» и обещание немедленной выплаты 495 тыс. российских рублей (5,3 тысячи долларов США), а затем зарплаты в 190 тысяч рублей (2 тысячи долларов) при заключении контракта.
При этом в Уголовном кодексе Казахстана есть две статьи, под которые подпадает поступок гражданина, если он клюнет на такое щедрое предложение. Статья 170-я о наемничестве, по которой можно получить до 12 лет с конфискацией, а при отягчающих обстоятельствах пожизненное заключение. 172-я статья – участие в иностранных вооруженных конфликтах при отсутствии признаков наемничества – до девяти лет. По сути, российские вербовщики подталкивают казахстанцев к преступлению.
170-я, сообщают, вообще еще не применялась ни разу, а вот по 172-й были приговоры в 2015, 2019 и 2021 годах, это буквально единичные случаи, связанные с участием граждан Казахстана в боях на Донбассе. Вполне возможно, что после начала полномасштабной войны в Украине число желающих таким образом подзаработать будет больше: деньги предлагают немалые, это искушение, несмотря на риск уголовного преследования на родине. Но пока потока желающих повоевать не наблюдается.
В Казахстане достаточно небедное население по сравнению с южными соседями, где традиционно высокий процент трудовой миграции, причем именно в Россию. Там, сообщают, идет постоянная работа с целью привлечь в ряды российской армии рабочих мигрантов из Центральной Азии. К ним обращаются в мечетях, общежитиях и миграционных центрах, суля высокое награждение и российский паспорт через полгода службы. Часто принуждению к военному контракту подвергаются те нелегальные работники, кому грозит депортация из России.
Опыт массовой мобилизации осенью прошлого года показал непопулярность этой меры среди россиян, никакого энтузиазма перспектива идти на войну не вызвала. Власти с удовольствием решили бы проблему за счет тех, «кого не жалко»: лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, «понаехавших» мигрантов или наемников из «братских республик». К чести граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, они в подавляющем своем большинстве не ведутся на эту опасную авантюру, предпочитая зарабатывать пусть меньшие деньги, которые достаются тяжелым трудом, но не вставать на путь выгодного участия в убийствах, рискуя быть убитыми сами.