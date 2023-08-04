Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:23

В СМИ Казахстана промелькнула информация о двух хоть и не прямо, но, несомненно, связанных событиях. Со ссылкой на прокурора отдела защиты общественных интересов города Семея Куата Бапинова сообщают, что власти «прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики». Что имеется в виду? «Как показывает практика, - говорит прокурор, - отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и тому подобным. Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V. Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, «Армия России», «Вежливые люди», и тому подобное, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе».

По предложению Генпрокуратуры Республики Казахстан правительство рассматривает возможность в законодательном порядке «запретить и установить административную ответственность за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территории страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства». Чтобы не думали, что все сводится исключительно к российской символике, в качестве примеров упоминаются атрибуты уйгурской «Организации освобождения Восточного Туркестана» и Курдской рабочей партии. Но главная-то причина обеспокоенности очевидна: российское влияние в северных областях Казахстана, его опасное воздействие на тамошнее русскоязычное население очень беспокоит власти. Тем более в таких ультрапатриотических и милитаризованных формах, за которыми может крыться желание, чтобы мать-Россия пришла освобождать своих сыновей и дочерей, как она это сделала в Украине. В связи с этим примечательна и вторая новость. Интернет-пользователи в Казахстане заметили размещение интернет-рекламы, предлагающей заключать контракты с российской армией. Это не случайно залетевшие рекламные плашки, предназначавшиеся для российского потребителя, целевая аудитория именно граждане Казахстана. Демонстрируются флаги России и Казахстана, лозунг «Плечом к плечу» и обещание немедленной выплаты 495 тыс. российских рублей (5,3 тысячи долларов США), а затем зарплаты в 190 тысяч рублей (2 тысячи долларов) при заключении контракта.