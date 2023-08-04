Разведка Украины: Кремль пытается остановить военную помощь Украине

Основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе в том, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, внутри РФ усилия кремлевской пропаганды направлены на то, чтобы подпитывать миф, будто нынешняя Россия еще сохраняет способность к развитию.

«Главное наше оружие в этом процессе – правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, раскрывающие намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений», - цитирует «Страна.ua» Скибицкого.

Он отметил, что такой подход доказывает свою эффективность, «российская пропаганда не может достичь своих главных целей, а значит, Россия проигрывает в информационной войне».