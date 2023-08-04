Трагедия в Грузии: уже 15 погибших при оползне

Грузинские спасатели на месте схода оползня в районе курорта Шови в высокогорном регионе Рача обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Обнаружены тела еще двух человек. Число погибших составляет 15 человек», - говорится в сообщении.