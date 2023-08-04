Женщина умерла, выпив на жаре два литра воды
В штате Индиана 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды за 20 минут. Об этом сообщает The Independent.
Эшли Саммерс отдыхала с семьей на берегу озера Фримен. Из-за жары она почувствовала себя плохо и пожаловалась, что никак не может напиться воды. Вскоре у Саммерс заболела голова, и она решилась вернуться домой. Через некоторое время родственники нашли ее лежащей на полу в гараже и отвезли в больницу. Там женщина скончалась, не приходя в сознание.
Врачи установили, что Саммерс умерла из-за гипергидратации — избыточное содержание воды в организме или отдельных его частях. По словам брата женщины, за 20 минут она выпила четыре полулитровых бутылки воды, но никто из семьи не предположил, к чему это может привести.
Доктор Алок Харвани рассказал журналистам, что такие случаи происходят редко. По его словам, сейчас люди стали пить много воды за один раз, но почки могут очистить только около литра в час. Харвани посоветовал при жаре не только пить воду, но и есть. Также стоит употреблять напитки, содержащие электролиты (фруктовые соки, кокосовая вода, растительное молоко).