Женщина умерла, выпив на жаре два литра воды

В штате Индиана 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды за 20 минут. Об этом сообщает The Independent.

Эшли Саммерс отдыхала с семьей на берегу озера Фримен. Из-за жары она почувствовала себя плохо и пожаловалась, что никак не может напиться воды. Вскоре у Саммерс заболела голова, и она решилась вернуться домой. Через некоторое время родственники нашли ее лежащей на полу в гараже и отвезли в больницу. Там женщина скончалась, не приходя в сознание.