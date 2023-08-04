Айдын Керимов, автор haqqin.az 19:16

В ответ на серию атак, предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский залив, США направляют морских пехотинцев на Ближний Восток. Об этом сообщает The Washington Post. Пентагон обсуждает план размещения военных на гражданских нефтяных танкерах для предотвращения атак иранских сил. Согласно плану США, государственные и частные компании, занимающиеся транспортировкой нефти, могут при желании подать заявку на размещение американских морских пехотинцев на танкерах в качестве защиты от возможного нападения. Сам план еще не утвержден, но высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, которые полностью его поддерживают, заявили, что он может быть запущен уже в этом месяце.

Морские пехотинцы из Кэмп-Лежен (Северная Каролина) уже прибыли в Бахрейн и прошли соответствующую подготовку, а дополнительный персонал должен вскоре прибыть на борт американских военных кораблей. Источник в администрации президента Байдена сообщил корреспонденту The Washington Post, что политическое решение уже принято и на местах началась подготовка. Второй официальный представитель США признал, что данное предложение обсуждается в настоящее время в Пентагоне, но подчеркнул, что оно еще не одобрено. На вопрос The Washington Post о деталях плана, представляющий Пентагон бригадный генерал Патрик Райдер заявил в четверг, что у него нет комментариев. В то же время, Джон Кирби, представитель Белого дома, направил вопросы Министерству обороны США, отметив, что Ормузский пролив, где имели место некоторые инциденты, является «жизненно важным морским путем». По его словам, Соединенные Штаты слышат угрозы со стороны Ирана, а потому намерены перекрыть эту «узкую точку». Следует отметить, что «танкерные войны» между США и Ираном продолжаются уже давно. ВМС США захватывают в международных водах танкеры, перевозящие в обход санкций иранскую нефть, а спецподразделения КСИР в ответ атакуют с помощью быстроходных катеров проходящие через Ормузский пролив танкеры с нефтью, принадлежащей союзникам США.