Американские пехотинцы идут на столкновение с Ираном о развитии ситуации
В ответ на серию атак, предпринятых иранским Корпусом стражей исламской революции на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский залив, США направляют морских пехотинцев на Ближний Восток. Об этом сообщает The Washington Post.
Пентагон обсуждает план размещения военных на гражданских нефтяных танкерах для предотвращения атак иранских сил.
Согласно плану США, государственные и частные компании, занимающиеся транспортировкой нефти, могут при желании подать заявку на размещение американских морских пехотинцев на танкерах в качестве защиты от возможного нападения.
Сам план еще не утвержден, но высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, которые полностью его поддерживают, заявили, что он может быть запущен уже в этом месяце.
Морские пехотинцы из Кэмп-Лежен (Северная Каролина) уже прибыли в Бахрейн и прошли соответствующую подготовку, а дополнительный персонал должен вскоре прибыть на борт американских военных кораблей.
Источник в администрации президента Байдена сообщил корреспонденту The Washington Post, что политическое решение уже принято и на местах началась подготовка.
Второй официальный представитель США признал, что данное предложение обсуждается в настоящее время в Пентагоне, но подчеркнул, что оно еще не одобрено.
На вопрос The Washington Post о деталях плана, представляющий Пентагон бригадный генерал Патрик Райдер заявил в четверг, что у него нет комментариев.
В то же время, Джон Кирби, представитель Белого дома, направил вопросы Министерству обороны США, отметив, что Ормузский пролив, где имели место некоторые инциденты, является «жизненно важным морским путем». По его словам, Соединенные Штаты слышат угрозы со стороны Ирана, а потому намерены перекрыть эту «узкую точку».
Следует отметить, что «танкерные войны» между США и Ираном продолжаются уже давно. ВМС США захватывают в международных водах танкеры, перевозящие в обход санкций иранскую нефть, а спецподразделения КСИР в ответ атакуют с помощью быстроходных катеров проходящие через Ормузский пролив танкеры с нефтью, принадлежащей союзникам США.
Поворотным моментом в реакции США на участившиеся атаки иранцев стали события 5 июля, когда катера КСИР попытались захватить два гражданских танкера, поразив корпус одного из них, но обратились в бегство после того, как на подмогу танкерам подоспел эсминец американских ВМС USS McFaul.
В еще одном недавнем инциденте военные корабли США и Великобритании ответили на сигнал бедствия торгового судна, которое преследовали в Ормузском проливе три быстроходных иранских катера. На место инцидента были направлены эсминец McFaul и фрегат Королевского флота HMS Lancaster, с борта которого был запущен вертолет, отогнавший иранские катера.
В мае дюжина быстроходных катеров КСИР захватила танкер Niovi, который шел из Дубая в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Месяцем раньше Иран произвел аналогичный захват танкера Advantage Sweet.
«Подобные преследования мирных судов стали частью многолетней практики Ирана и теперь требуют сильного ответа», - сказал The Washington Post американский чиновник.
Другие недавние шаги по сдерживанию Ирана включают развертывание передовых самолетов F-35 вместе с истребителями и штурмовиками A-10 в районе Персидского залива. Пентагон также направил дополнительный эсминец ВМС, чтобы усилить присутствие американских военных кораблей, уже находящихся в регионе.
В свою очередь, официальный Тегеран раскритиковал эти шаги США, назвав их «дестабилизирующими и провокационными».