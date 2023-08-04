Телеканал напоминает, что за последние сутки от ударов украинских морских дронов пострадали два российских судна в Черном море. Обоим нанесен существенный ущерб, но они, вероятно, остались на плаву.

Атаками российских объектов при помощи морских дронов Киев открывает новый фронт на войне против России. Так пишут журналисты американской телекомпании CNN.

«Против быстрых надводных дронов оказалось трудно защищаться. Их можно легко запускать с моря, и по меньшей мере некоторые из них могут передвигаться на несколько сотен километров, чтобы достичь целей, — пишут журналисты CNN. — При хорошем целеполагании 450-килограммовый заряд способен привести в негодность крупные суда».

Украинские спецслужбы, которые ранее предпочитали не брать на себя ответственность за подобные удары, на этот раз почти не скрывают своей причастности к происходящему.

По мнению автора публикации, здесь играют роль три главных фактора. Во-первых, нападения при помощи дронов демонстрируют применение новой технологии, которая в значительной степени разработана в Украине. При этом нынешние катера несут значительно более мощный боевой заряд, чем в предыдущих моделях.

Во-вторых, в период, когда украинские силы не демонстрируют значительных успехов в возвращении оккупированной территории, нападения в Черном море помогают поддержать моральный дух украинцев и отвлекают внимание российского Черноморского флота.

И в-третьих, более активные действия Киева на море могут быть связаны с отказом России продлить зерновую сделку об экспорте украинского зерна через черноморские порты, отмечают журналисты CNN. Когда Москва заявила о выходе из соглашения, она назвала военными целями все суда, направляющиеся в украинские порты. Украинцы ответили зеркальным заявлением — и теперь демонстрируют, что эти слова подкреплены действиями.