Россия атакует Украину «Кинжалами». Ракеты прилетели и из Беларуси обновлено 20:27
Российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты «Кинжал» из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушные силы ВСУ передают, что российская армия запустила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» из района Тамбова. По данным украинских военных, «Кинжалы» направляются в район города Староконстантинов в Хмельницкой области, а также в направлении Житомира, Полтавской, Винницкой и Киевской областей.
Взрывы раздались в Хмельницкой и Житомирской областях Украины, сообщают военные администрации регионов. Глава Тернопольской областной администрации сообщает, что ракеты направляются в район этого региона.
Воздушная тревога сейчас объявлена во всех регионах Украины.
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Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 18:11 по местному времени Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а затем и в Днепропетровской области. Впоследствии под угрозой ракетной опасности оказались также Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области. Позже стало известно, что ракеты направляются в направлении Черкасской области. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Одесской области.
В Запорожье во время воздушной тревоги в субботу раздавались звуки взрывов.