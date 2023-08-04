Российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты «Кинжал» из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси, сообщили Воздушные силы ВСУ.



Воздушные силы ВСУ передают, что российская армия запустила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» из района Тамбова. По данным украинских военных, «Кинжалы» направляются в район города Староконстантинов в Хмельницкой области, а также в направлении Житомира, Полтавской, Винницкой и Киевской областей.

Взрывы раздались в Хмельницкой и Житомирской областях Украины, сообщают военные администрации регионов. Глава Тернопольской областной администрации сообщает, что ракеты направляются в район этого региона.

Воздушная тревога сейчас объявлена во всех регионах Украины.