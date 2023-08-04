Сторонники PKK устроили в Швеции антитурецкую провокацию

В столице Швеции Стокгольме сторонники террористической PKK/YPG устроили очередную провокацию против Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Anadolu сообщает, что сторонники PKK/YPG на ЛГБТ-фестивале выкрикивали лозунги против заявки Швеции на членство в НАТО, требовали отклонения условий Турции.

Это не первая провокация сторонников РКК/YPG в Швеции против Турции и ее президента.

11 января в Стокгольме они повесили за ноги манекен, напоминающий президента Турции, и распространили видео в социальных сетях. В связи с этим посол Швеции в Анкаре был вызван в МИД.