Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 20:14

Годовая инфляция в России ускоряется: за последнюю неделю июля потребительские цены выросли на 4,42% год к году. Это следует из данных Минэкономразвития, то есть, такова официальная статистика, у которой явные проблемы с репрезентативностью и объективностью. В реальности ситуация намного сложнее и уж точно – драматичнее для рядового обывателя с месячной зарплатой в 30-40 тысяч стремительно обесценивающихся рублей. Инфляция – это ведь не просто набор цифр в сводках государственных ведомств, это жесткая экзистенциальная категория, одна из важнейших составляющих повседневной жизни. Инфляция есть не что иное, как косвенное изъятие части (в случае с Россией - немалой) материальных благ из карманов граждан. Люди ощущают это через повышение цен и падение покупательной способности своих доходов.

Инфляция – хождение по мукам Причем их личный опыт хождения по магазинам (точнее, по мукам) максимально показателен, максимально близок к истине, в отличие от данных, регулярно публикуемых Росстатом и Минэкономразвития. Корзина товаров для расчета инфляции – ежемесячной и еженедельной - рассчитывается достаточно странным, неочевидным образом: в списке из сотен позиций фигурируют, скажем, пластиковые цветы, детские кресла в машину, гипсокартон и прочие предметы явно не первой необходимости. Если же брать продукты, лекарства, бытовую химию, косметику – все, без чего человек не обходится, мы получим отражение того самого непредвзятого «гласа народа». «Еще два месяца назад курица в «Магните» стоила 130 рублей за килограмм, сейчас уже 174, но по зомбоящику нам рассказывают об инфляции в 4% всего»; бензин растет в цене уже не по часам даже, а по секундам», - в интернете подобных реплик не перечесть. По подсчетам независимого исследовательского холдинга «Ромир», с середины лета прошлого года цены на товары повседневного спроса выросли на 17%, а за период с июня 2021-го по июнь 2023-го – со 117% до 192% (согласно динамике индекса-дефлятора FMCG). Разница между цифрами официальной и реальной инфляции колоссальна. Сегодня россияне оставляют в кассах торговых точек на 50-70% больше денег, чем пару лет назад. При тех же или снизившихся доходах. На фоне резкого ослабления курса рубля прогноз по годовой инфляции ухудшил Центробанк: ранее финансовый регулятор называл диапазон в 4,5-6,5%, теперь – 5-6,5%. Выглядит скромно, но тоже штрих в общую картину.

Незакрытая форточка на ветру «Как интересно выразилась Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания не заякорены, - говорит экономист, в прошлом замминистра энергетики РФ Владимир Милов. – Это значит, что они «болтаются на ветру» как незакрытая форточка, и непонятно, что с ними будет. Очевидно одно: общественность опасается фронтального роста цен. Если погуглить региональные или отраслевые новости, видно, что дорожает абсолютно всё – рис, гречка, овощи, мясо, макароны, легковые автомобили иностранных марок, запчасти, услуги зарубежного туризма, авиабилеты, коммунальные услуги (почти на 14% в годовом выражении), пассажирские перевозки. Значимый сюжет последних дней и недель связан с бензином: его стоимость растет по той простой причине, что Минфин из-за бюджетного дефицита решил вдвое сократить компенсационные выплаты нефтяникам по так называемому топливному демпферу». По словам Милова, сегодня факторов, влияющих на динамику инфляции, куда больше, чем их было до рокового февраля 2022-го. Это и дефицит рабочих рук вследствие мобилизации и массовой релокации людей за границу, и провал усилий по импортозамещению за последний год (что фактически признала Набиуллина). Изначально власти надеялись, что нишу, которая осталась незанятой после ухода западных компаний и потери поставок из США и Европы, заполнят своей продукцией отечественные производители. Вместо этого Россию наводнил импорт из Китая, Турции, других «дружественных» стран, который практически на 100% покрыл внутреннее потребление, стал оказывать нешуточное давление на рубль и подхлестывать инфляцию. И тот факт, что биржевой курс национальной валюты докатился до отметок в 94-95 за доллар, является не результатом затянувшейся паники на рынке, а отражением объективной макроэкономической и экспортно-импортной конъюнктуры.

«Внешнего спроса на рубль нет, никому из государств-партнеров РФ он и даром не нужен по причине заложенных в нем высоких рисков, разного рода сохраняющихся драконовских ограничений со стороны ЦБ, - отмечает Милов. - Резкое сокращение доли долларов и евро в расчетах на покупки по импорту компенсируется исключительно ростом доли юаня и больше ничем. А вот рублей в этих операциях присутствует лишь около 30%, и этот показатель не меняется никак. Кстати, Набиуллина заявила, что регулятор не собирается пока снимать валютные ограничения: в ЦБ не хотят отпускать рубль в свободное плавание из опасений, что курс обвалится до 200 за доллар». Между тем, по данным Центробанка, только за июнь курс потерял 5,2%, 4,9% и 2,8% по отношению к доллару, евро и юаню, соответственно. А с начала года – более 30%. В ведомстве полагают, что по мере дальнейшей активизации потребительского спроса и исчерпания сформированных товарных запасов накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме в будущем. Повлиять на ситуацию ЦБ не в состоянии. Да, он повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, и эта мера отчасти сравнима с нажатием на тормоз после того, как автомобиль разогнался до неприличной скорости. Никакие административные шаги уже не помогут: сегодня инфляция в России во многом подпитывается теми издержками, что несут производители из-за потери рынков сбыта и доступа к иностранным комплектующим и технологиям, разрыва логистических цепочек, трудностей их построения на востоке, подорожания фрахта, страховки и так далее. Ко всему прочему, более высокая ставка – это тяжкие вериги на ногах компаний: условия для ведения бизнеса ухудшаются, кредиты дорожают; чтобы их гасить, приходится повышать цены на продукцию.