В России цены растут не по часам, а по секундам наша корреспонденция
Годовая инфляция в России ускоряется: за последнюю неделю июля потребительские цены выросли на 4,42% год к году. Это следует из данных Минэкономразвития, то есть, такова официальная статистика, у которой явные проблемы с репрезентативностью и объективностью. В реальности ситуация намного сложнее и уж точно – драматичнее для рядового обывателя с месячной зарплатой в 30-40 тысяч стремительно обесценивающихся рублей.
Инфляция – это ведь не просто набор цифр в сводках государственных ведомств, это жесткая экзистенциальная категория, одна из важнейших составляющих повседневной жизни. Инфляция есть не что иное, как косвенное изъятие части (в случае с Россией - немалой) материальных благ из карманов граждан. Люди ощущают это через повышение цен и падение покупательной способности своих доходов.
Инфляция – хождение по мукам
Причем их личный опыт хождения по магазинам (точнее, по мукам) максимально показателен, максимально близок к истине, в отличие от данных, регулярно публикуемых Росстатом и Минэкономразвития.
Корзина товаров для расчета инфляции – ежемесячной и еженедельной - рассчитывается достаточно странным, неочевидным образом: в списке из сотен позиций фигурируют, скажем, пластиковые цветы, детские кресла в машину, гипсокартон и прочие предметы явно не первой необходимости. Если же брать продукты, лекарства, бытовую химию, косметику – все, без чего человек не обходится, мы получим отражение того самого непредвзятого «гласа народа».
«Еще два месяца назад курица в «Магните» стоила 130 рублей за килограмм, сейчас уже 174, но по зомбоящику нам рассказывают об инфляции в 4% всего»; бензин растет в цене уже не по часам даже, а по секундам», - в интернете подобных реплик не перечесть. По подсчетам независимого исследовательского холдинга «Ромир», с середины лета прошлого года цены на товары повседневного спроса выросли на 17%, а за период с июня 2021-го по июнь 2023-го – со 117% до 192% (согласно динамике индекса-дефлятора FMCG). Разница между цифрами официальной и реальной инфляции колоссальна. Сегодня россияне оставляют в кассах торговых точек на 50-70% больше денег, чем пару лет назад. При тех же или снизившихся доходах.
На фоне резкого ослабления курса рубля прогноз по годовой инфляции ухудшил Центробанк: ранее финансовый регулятор называл диапазон в 4,5-6,5%, теперь – 5-6,5%. Выглядит скромно, но тоже штрих в общую картину.
Незакрытая форточка на ветру
«Как интересно выразилась Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания не заякорены, - говорит экономист, в прошлом замминистра энергетики РФ Владимир Милов. – Это значит, что они «болтаются на ветру» как незакрытая форточка, и непонятно, что с ними будет. Очевидно одно: общественность опасается фронтального роста цен. Если погуглить региональные или отраслевые новости, видно, что дорожает абсолютно всё – рис, гречка, овощи, мясо, макароны, легковые автомобили иностранных марок, запчасти, услуги зарубежного туризма, авиабилеты, коммунальные услуги (почти на 14% в годовом выражении), пассажирские перевозки. Значимый сюжет последних дней и недель связан с бензином: его стоимость растет по той простой причине, что Минфин из-за бюджетного дефицита решил вдвое сократить компенсационные выплаты нефтяникам по так называемому топливному демпферу».
По словам Милова, сегодня факторов, влияющих на динамику инфляции, куда больше, чем их было до рокового февраля 2022-го. Это и дефицит рабочих рук вследствие мобилизации и массовой релокации людей за границу, и провал усилий по импортозамещению за последний год (что фактически признала Набиуллина). Изначально власти надеялись, что нишу, которая осталась незанятой после ухода западных компаний и потери поставок из США и Европы, заполнят своей продукцией отечественные производители.
Вместо этого Россию наводнил импорт из Китая, Турции, других «дружественных» стран, который практически на 100% покрыл внутреннее потребление, стал оказывать нешуточное давление на рубль и подхлестывать инфляцию. И тот факт, что биржевой курс национальной валюты докатился до отметок в 94-95 за доллар, является не результатом затянувшейся паники на рынке, а отражением объективной макроэкономической и экспортно-импортной конъюнктуры.
«Внешнего спроса на рубль нет, никому из государств-партнеров РФ он и даром не нужен по причине заложенных в нем высоких рисков, разного рода сохраняющихся драконовских ограничений со стороны ЦБ, - отмечает Милов. - Резкое сокращение доли долларов и евро в расчетах на покупки по импорту компенсируется исключительно ростом доли юаня и больше ничем. А вот рублей в этих операциях присутствует лишь около 30%, и этот показатель не меняется никак. Кстати, Набиуллина заявила, что регулятор не собирается пока снимать валютные ограничения: в ЦБ не хотят отпускать рубль в свободное плавание из опасений, что курс обвалится до 200 за доллар».
Между тем, по данным Центробанка, только за июнь курс потерял 5,2%, 4,9% и 2,8% по отношению к доллару, евро и юаню, соответственно. А с начала года – более 30%. В ведомстве полагают, что по мере дальнейшей активизации потребительского спроса и исчерпания сформированных товарных запасов накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме в будущем. Повлиять на ситуацию ЦБ не в состоянии. Да, он повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, и эта мера отчасти сравнима с нажатием на тормоз после того, как автомобиль разогнался до неприличной скорости.
Никакие административные шаги уже не помогут: сегодня инфляция в России во многом подпитывается теми издержками, что несут производители из-за потери рынков сбыта и доступа к иностранным комплектующим и технологиям, разрыва логистических цепочек, трудностей их построения на востоке, подорожания фрахта, страховки и так далее. Ко всему прочему, более высокая ставка – это тяжкие вериги на ногах компаний: условия для ведения бизнеса ухудшаются, кредиты дорожают; чтобы их гасить, приходится повышать цены на продукцию.
Системный диссонанс
«Наших граждан инфляцией не удивить, - говорит бизнесмен Дмитрий Потапенко. – Периодически им рассказывают про 3,5-4%, при этом реальные располагаемые доходы падают последние 12 лет. К концу года цены на товары из потребительской корзины вырастут в пределах 15-21%. Маловероятно, что удастся снизить хоть какие-то издержки. Плюс, дорожает автомобильное топливо в оптовом звене, поскольку большая часть вертикально-интегрированных компаний в России сохраняет прибыль именно за счет оптовых продаж, не имея, по сути, розницы. Печально, что, жонглируя перед лицом профессионального сообщества цифрами низкой инфляции, монетарные власти не занимаются главным, первоочередным для себя и страны делом – финансовым сопровождением экономики и предприятий, основной массе которых кредиты недоступны из-за все более высоких ставок».
По словам профессора МГУ, специалиста в области социально-экономического развития регионов Натальи Зубаревич, инфляция будет нарастать по мере истощения складских запасов и появления в продаже товаров (главным образом, непродовольственных, поступивших в РФ по параллельному импорту – компьютеров, бытовой техники, электроники) уже по другим ценам. Для населения тут серьезные риски кроются в дешевом рубле, на который мало что можно купить. Бюджет - совсем другое дело: чем слабее национальная валюта, тем в больших объемах она попадает в казну, поскольку базовые нефтегазовые налоги Минфин считает в долларовом эквиваленте.
А вот ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов видит главную угрозу для экономики в ценах на нефть, априори непредсказуемых и неконтролируемых: если, например, в Китае обвалится рынок недвижимости и, соответственно, там наступит банковский кризис, это очень сильно отразится на мировом спросе и котировках. И курс рубля, и динамика инфляции, и состояние федерального бюджета определяются параметрами экспорта, торговым балансом. Зависимость тут самая что ни на есть прямая и решающая.
При любых обстоятельствах, неизменно проигрывают простые люди, чьи реальные доходы находятся в устойчивом противоходе с инфляцией, снижаясь или в лучшем случае стагнируя. В их картине мира, в их субъективном потребительском пространстве цены растут постоянно, с неумолимостью рока. А у государства (согласно его методикам подсчета) инфляция не столь сурова и порой позволяет себе даже падать. И как быть с этим системным диссонансом? Да никак!