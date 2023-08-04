Анкара и Киев обсудили будущее зерновой сделки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет «Европейская правда».

Кулеба отметил, что главной темой разговора стало будущее Черноморской зерновой инициативы после того, как Россия отказалась продолжать участие в ней.

«Я отметил негативные последствия выхода из нее России для африканских стран и продовольственной безопасности в мире. Турция продолжит прилагать усилия для того, чтобы восстановить соглашение», – рассказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что обсудили также дальнейшие двусторонние контакты Киева и Анкары.