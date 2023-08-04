Фидан обсудил с Блинкеном мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. Информацию распространил МИД Турции.
Согласно информации, в ходе переговоров были обсуждены события на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, обсуждались возобновление Черноморской зерновой инициативы, безопасность Черного моря и расширение НАТО.
Отмечается, что беседа прошла по инициативе Блинкена.
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