Убийство в Баку
В субботу, 5 августа, вечером в одном из частных жилых домов Наримановского района Баку от колото-резаных ран скончалась 34-летняя Таджира Салманова, говорится в сообщении районной прокуратуры.
Согласно информации, возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
В прокуратуре Наримановского района проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления подозреваемых в совершении преступления.
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