Боевики ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси, Варшава рассматривает различные шаги, в том числе полное закрытие границы, заявил CNN заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский.

По его словам, «угроза со стороны Беларуси вполне реальна». Варшава ожидает новых попыток нарушения своей границы, возможно, воздушного пространства. Яблонский заявил, что польские власти направляют «все больше и больше» войск в приграничный район. Сколько сил там будет развернуто, он не уточнил.

«Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, включая полное закрытие границы», — отметил Яблонский.

В конце июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о переброске к границе Польши со стороны Беларуси более ста боевиков ЧВК «Вагнер». «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — ответил на это белорусский президент Александр Лукашенко.

В начале августа Варшава обвинила два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши. Минск отверг эту претензию. Яблонский не уточнил, говорил ли он об этом инциденте. Кремль заявил, что польские власти нагнетают ситуацию.