Лукашенко на открытии Игр стран СНГ: «Мировые заправилы, озлобленные и бессильные, смотрите, слушайте, делайте выводы»

В своей речи глава государства коснулся и сегодняшних международных санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

«У Игр стран СНГ большое будущее. И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные. Убежден, они на сегодня тоже видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы, вы убиваете дух и силы олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника!», - сказал президент Беларуси.

Напомним, в Играх участвуют не только девять стран СНГ, в том числе и Азербайджан, но и приглашенные команды.