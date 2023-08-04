Продвижение Вооруженных сил Украины под Бахмутом за последнее время замедлилось «из-за российской обороны и жестких контратак», пишет The Wall Street Journal в статье о ситуации на Бахмутском направлении.

«Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город», - говорится в материале.

Основные бои сейчас идут у Клещеевки к югу от Бахмута и в направлении трассы М03 на север (в сторону Славянска). По словам украинских солдат, их недавние успехи не были существенными. Причина - российские обстрелы тяжелой артиллерией, совершенствование тактики войск РФ и ограниченные собственные силы ВСУ.

«Мы отбросили россиян примерно на километр, но теперь они возвращаются», - говорит украинский военнослужащий Андрей, командир расчета гаубицы.

По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские войска атаковали их позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули ее после ответных контратак украинских сил.

Украинские военные говорят, что россияне сейчас используют намного больше ударных дронов «и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе».

«Это тяжелые бои, нам нужно больше людей и больше техники. Мы истощены», - сказал американскому изданию военный врач во время короткого интервью на перерыве.

Другой медик-волонтер говорит, что, в отличие от боев за Бахмут, прошедших зимой и весной, сейчас основные раны у солдат осколочные - от артиллерии. «Несколько украинских военных заявили, что пехотные атаки и эвакуация раненых затруднены, потому что российские обстрелы из артиллерии полностью лишили их укрытия, сравняв с землей здания и деревья», - говорится в статье.