«Нам нужно больше людей и больше техники»: ситуация на фронтах Украины тяжелая американские СМИ; обновлено 23:36
Продвижение Вооруженных сил Украины под Бахмутом за последнее время замедлилось «из-за российской обороны и жестких контратак», пишет The Wall Street Journal в статье о ситуации на Бахмутском направлении.
«Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город», - говорится в материале.
Основные бои сейчас идут у Клещеевки к югу от Бахмута и в направлении трассы М03 на север (в сторону Славянска). По словам украинских солдат, их недавние успехи не были существенными. Причина - российские обстрелы тяжелой артиллерией, совершенствование тактики войск РФ и ограниченные собственные силы ВСУ.
«Мы отбросили россиян примерно на километр, но теперь они возвращаются», - говорит украинский военнослужащий Андрей, командир расчета гаубицы.
По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские войска атаковали их позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули ее после ответных контратак украинских сил.
Украинские военные говорят, что россияне сейчас используют намного больше ударных дронов «и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе».
«Это тяжелые бои, нам нужно больше людей и больше техники. Мы истощены», - сказал американскому изданию военный врач во время короткого интервью на перерыве.
Другой медик-волонтер говорит, что, в отличие от боев за Бахмут, прошедших зимой и весной, сейчас основные раны у солдат осколочные - от артиллерии. «Несколько украинских военных заявили, что пехотные атаки и эвакуация раненых затруднены, потому что российские обстрелы из артиллерии полностью лишили их укрытия, сравняв с землей здания и деревья», - говорится в статье.
* * * 21:45
За последние сутки под Бахмутом произошло 13 боевых столкновений. Силы обороны Украины уничтожили 60 российских военных, 141 россиянин получил ранения, один был взят в плен. Такие данные предоставил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
При этом Череватый отметил мощное применение ВС РФ артиллерийского огня, но заявил, что ВСУ все же «диктуют свои условия» под Бахмутом.