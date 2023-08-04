Теракт в Тель-Авиве
Вечером в субботу, 5 августа, в Тель-Авиве неизвестный открыл огонь по прохожим.
«Детали» сообщают, что два сотрудника охранной службы заметили ведущего себя подозрительно человека и подошли к нему для проверки. Мужчина выхватил оружие и ранил одного из охранников. Второй же не растерялся и встречным огнем нейтрализовал нападавшего.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает все последние обновления по произошедшему.
ХАМАС приветствовал теракт. Руководство «Исламского джихада» объявило, что теракт в Тель-Авиве совершил боевик «Батальона Дженин» Камаль Абу Бакр, 27 лет.
«Батальон Дженин» входит в «Бригады Аль-Кудса» – военное крыло «Исламского джихада», отмечает NEWSru.co.il.
Камаль Абу Бакр незаконно находился на территории Израиля, отмечает издание. Следствие не исключает, что он направлялся в район перекрестка Каплан, где сегодня проходит массовая акция противников юридической реформы.