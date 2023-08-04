Литва проводит военные учения

Вооруженные силы Литвы начинают масштабные военные учения, цель которых – проверка боевой готовности армии, сообщается на сайте ВС страны.

Согласно информации, во время учений запланировано улучшить взаимодействие военных подразделений, отработать передислокацию из мест постоянной дислокации в районы операций и выполнение поставленных задач, а также практическая проверка взаимодействия между различными подразделениями и другими учреждениями.

По имеющейся информации, в учениях примут участие военнослужащие разных родов войск Вооруженных сил Литвы, которые будут тренироваться на полигонах и в гражданских районах.